Трамповскій генпрокурор двічі таємно зустрічався з російським послом

02.03.2017 Поділитися

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс двічі зустрічався з російським бандпослом Кисляком до виборів президента, з'ясувала газета «The Washington Post». Однак перед вступом на посаду заявив, що не мав ніяких контактів з представниками Росії.

За даними видання Сешнс зустрівся з російським «дипломатом» (Кисляк головний куратор російської агентури в Америці) у вересні минулого року в своєму офісі, коли був сенатором від штату Алабама.

Крім того, він спілкувався з Кисляком у липні 2016 року - тоді він входив до складу комітету з питань збройних сил сенату конгресу США, а також був одним з провідних радників із зовнішньої політики тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа.

При цьому видання відзначає, що Сешнс збрехав на слуханнях в конгресі США перед своїм призначенням на пост генпрокурора, заявивши, що у нього не було контактів з представниками Росії.

Сам генпрокурор Джефф Сешнс спростував інформацію про те, що зустрічався з представниками Росії для обговорення передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

– Я ніколи не зустрічався з російськими особами для обговорення питань виборчої кампанії, – привело його слова агентство «АР».

Проте, офіційний представник глави Мін'юсту Сара Ісгер Флорес була змушена «уточнити», що Сешнс не згадував про контактах з Кисляком, так як ці зустрічі нібито «не були пов'язані з виборчою кампанією в США».

Лідер фракції меншості в палаті представників конгресу США Ненсі Пелосі вже закликала генпрокурора Джеффа Сешнс покинути свій пост у зв'язку з повідомленнями про те, що він збрехав і приховав свої контакти з главою російської резендентури, відповідаючи на питання в ході слухань за твердженням його кандидатури в сенаті, передає видання «Politico».

Російське посольство відмовилося коментувати чергову скандальну витік інформації за участю бандпосла Кисляка.

Нагадаємо, що в середині лютого після гучного скандалу пішов у відставку радник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн. За кілька днів до цього The Washington Post з посиланням на джерела розповіла про контактах Флінна з Сергієм Кисляком до інавгурації Трампа.

У статті говорилося, що співрозмовники обговорювали санкції проти Росії і Флінн дав сигнал Кремлю, що вони можуть бути скасовані.

Флінн визнав, що дав неповну інформацію Дональду Трампу і віце-президенту Майку Пенсу і вибачився перед ними.

Тим часом у США продовжують звучати заклики розслідувати втручання Росії з метою вплинути на президентські вибори. Так, американський сенатор, республіканець Джон Маккейн в ефірі телеканалу «CNN» заявив про необхідність створити спеціальний комітет для розслідування. Він зазначив, що дії Росії були направлені на «руйнування демократії».

На думку Маккейна, Вашингтон повинен приділяти набагато більше уваги підривним діям Росії в Європі, ніж досі.

Відділ моніторингу