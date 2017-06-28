Третина росіян називають Україну потенційним агресором
|Поділитися
Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦИОМ) представляє дані дослідження, присвячене темі загрози військового нападу.
Так, військову загрозу відчувають більше третини росіян. Потенційними джерелами агресії називають в першу чергу США (63% серед тих, хто вважає, що загроза військового нападу існує) і Україна (31%). Рідше такі країни називали прихильники непарламентських партій (31% і 12% відповідно), а також жителі Москви та Санкт-Петербурга (51% і 23%). Далі в списку йдуть блок НАТО (7%), Китай (5%), Великобританія (4%), ІГІЛ (4%), Сирія (3%), Німеччина (3%) та інші країни.
Разом з тим, у складній ситуації союзницьку підтримку росіяни в цілому очікують переважно від Китаю (41%), Білорусії (25%) і Казахстану (18%). Країни колишнього СРСР за сумою відповідей набирають близько 20%. Є й ті, хто розраховує на підтримку з боку США і України, проте таких небагато – по 2%. На думку кожного десятого (10%), шукати допомоги в разі військового нападу росіянам нема в кого.
В той час, як росіяни вважають українців головними агресорами, війна, яку розпочали перші, триває вже четвертий рік.
Відділ моніторингу