Третина росіян називають Україну потенційним агресором

28.06.2017 Поділитися

Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦИОМ) представляє дані дослідження, присвячене темі загрози військового нападу.

Так, військову загрозу відчувають більше третини росіян. Потенційними джерелами агресії називають в першу чергу США (63% серед тих, хто вважає, що загроза військового нападу існує) і Україна (31%). Рідше такі країни називали прихильники непарламентських партій (31% і 12% відповідно), а також жителі Москви та Санкт-Петербурга (51% і 23%). Далі в списку йдуть блок НАТО (7%), Китай (5%), Великобританія (4%), ІГІЛ (4%), Сирія (3%), Німеччина (3%) та інші країни.

Разом з тим, у складній ситуації союзницьку підтримку росіяни в цілому очікують переважно від Китаю (41%), Білорусії (25%) і Казахстану (18%). Країни колишнього СРСР за сумою відповідей набирають близько 20%. Є й ті, хто розраховує на підтримку з боку США і України, проте таких небагато – по 2%. На думку кожного десятого (10%), шукати допомоги в разі військового нападу росіянам нема в кого.

В той час, як росіяни вважають українців головними агресорами, війна, яку розпочали перші, триває вже четвертий рік.

Відділ моніторингу