Три кроки для успішної реєстрації на ЗНО-2017

20.01.2017 Поділитися

Із 6 лютого в Україні стартує реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 2017 року. Зареєструватися на ЗНО-2017 може особа, яка вже має повну загальну середню освіту або здобуде її у поточному навчальному році.

Подання реєстраційних документів починається з 6 лютого і триває до 17 березня. Їх подають на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua).

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти (ХРЦОЯО) надав покрокову інструкцію, як подати заявку на участь у ЗНО-2017.

До початку реєстрації необхідно:

Підготувати копію документа, що посвідчує особу (паспорт/інше);

2 однакові фотокартки для документів розміром 3*4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку.

У Правилах прийому до вищого навчального закладу дізнатися перелік предметів ЗНО, необхідних для вступу.

Крок 1.

На веб-сайті testportal.gov.ua за допомогою спеціального сервісу сформувати та оформити реєстраційну картку (заповнити власноруч частину «Заява», поставити дату й підпис, наклеїти фотокартки у відповідні місця).

Крок 2.

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного року реєструються, подають до закладу, в якому навчаються такий комплект реєстраційних документів:

- реєстраційну картку;

- копію документа, що посвідчує особу;

- інші документи у разі потреби.

Школа список випускників і комплекти реєстраційних документів випускників надсилає до Харківського регіонального центру оцінювання якості.

Випускники минулих років, учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів самостійно або за допомогою пунктів реєстрації формують комплект реєстраційних документів:

- реєстраційну картку;

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію документа про повну загальну середню освіту (або довідку з місця навчання, що підтверджує здобуття в поточному навчальному році повної загальної середньої освіти);

- інші документи у разі потреби (копію свідоцтва про зміну імені, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу – для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою).

Комплект реєстраційних документів надсилають рекомендованим листом у встановлені строки (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті) до Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Крок 3.

Отримати від регіонального центру оцінювання якості освіти Сертифікат, реєстраційне повідомлення учасника ЗНО, інформаційний бюлетень «ЗНО 2017 рік».

Учасник зовнішнього оцінювання може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію (до 31.03.2017) та надіслати до Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти новий комплект реєстраційних документів та отриманий раніше Сертифікат, що анулюється.

У разі потреби за консультацією або технічною допомогою з питань реєстрації можна звернутися до пункту реєстрації.

Перелік пункті реєстрації та графік їх роботи буде розміщено на сайтах Українського центру оцінювання якості освіти testportal.gov.ua та Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти zno-kharkiv.org.ua.

До відома: для вступу до вищих навчальних закладів вступники можуть подавати сертифікати ЗНО-2016 та ЗНО-2017 років.

За додатковою інформацією в ХРЦОЯО радять звертатися до Якушевої Олени Сергіївни, методиста ХРЦОЯО, спеціаліста зі зв’язків із громадськістю.

Контактні номери: (057) 705 07 37, 097 83 23 496