Три роки втікачами: де живуть і чим займаються Янукович і його челядь

24.04.2017 Поділитися

22 лютого виповнилося три роки, як з України втік екс-президент Віктор Янукович. Разом з ним країну покинула його "свита" — десятки чиновників і силовиків різного рангу.

Віктор Янукович в офіційних документах вказав адресу в Ростові, але насправді він там не живе. Фактично він проживає в Підмосков'ї, не виключено, що в Барвисі або Срібному Бору", — розповідають джерела в правоохоронних колах.

Силовики не виключають, що ростовським будинком Янукович обзавівся спеціально для того, щоб мати можливість вести офіційну переписку з Генпрокураторою України й при цьому не розкривати свого справжнього місця проживання.

Як виявилося, адресою Януковича цікавляться не тільки силовики. Адже у 2014-му разом з Януковичем зникла й дончанка Любов Полєжай, яку активісти називали коханкою екс-президента. Полєжай втекла разом зі своєю донькою-підлітком Машею. Батько дівчинки, Єгор Полєжай, розповів, що за ці три роки донька не давала про себе знати. "Я вважаю, що їй не дають можливості зі мною зв'язатися. У мене немає навіть можливості привітати її з днем народження, — з сумом каже Єгор Полєжай. — Зателефонувати можу хіба що в дзвін — ніяких їхніх номерів у мене немає. Чи шукаю я доньку? Навіть якщо я знайду будинок, де вони живуть, мене туди не пустять. Можу сказати, що до зникнення був прецедент, коли вона знаходила мене через соцмережі. Думаю, так буде і наступного разу".

Один з яскравих персонажів часів Януковича — суддя Родіон Кірєєв. Він запам'ятався тим, що у 2011-му виніс вирок Юлії Тимошенко. Прихильники Тимошенко навіть приносили під Печерський суд шибеницю, погрожуючи розправитися з суддею. Зараз він почав заново будувати свою кар'єру, але вже в Москві. Раніше були лише чутки, що Кірєєв пробує стати адвокатом. Тепер на офіційному сайті Адвокатської палати Москви зазначено, що Кірєєв став адвокатом і отримав свій реєстровий номер.

А матір Родіона Кірєєва, Людмила, в одному з інтерв'ю розповідала, що дід Родіона був відомим адвокатом у РФ, тому, мабуть, Кірєєву-молодшому не важко піти по його стопах.

Екс-прем'єр Микола Азаров особливо не ховається. Він активно роздає інтерв'ю російським ЗМІ, відвідує ток-шоу, пише книги. Попри те, що нещодавно у ЗМІ публікувалися фото його будинку у Підмосков'ї, за даними співрозмовників видання, колишній голова уряду оселився у Гурзуфі.

Екс-глава НБУ Сергій Арбузов керує Асоціацією "Центр економічного розвитку країн СНД" (займається аналітикою і захистом інтересів членів Центру). Про колишнього главі Міноборони Павла Лєбєдєва відомо, що він оселився в Севастополі і займається будбізнесом. Кримчани кажуть, що Лебедєв має відношення до однієї з місцевих газет.

Серед 11 розшукуваних топ-чиновників каденції Януковича значаться імена й кількох силовиків — від екс-керівництва "Беркута" до екс-глави МВС Віталія Захарченка та колишнього генпрокурора Віктора Пшонки, які теж у Росії.

Крим обрали екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова та екс-нардеп, автор "диктаторських законів" Володимир Олійник. Богатирьова мешкає у Форосі, а Олійник – у Ялті.

Екс-нардеп від "Партії регіонів" Вадим Колесніченко займається політичною діяльністю в Севастополі, очолює Кримську футбольну спілку, нещодавно його призначили "представником губернатора Севастополя у законодавчому зібранні". На 9 травня Колесніченко організовує акцію "Георгіївська стрічка".

Санкції США та ЄС не завадили поїхати екс-міністрам Дмитру Табачнику та Едуарду Ставицькому до Ізраїлю.

Екс-міністр оборони Михайло Єжель нині проживає у Білорусі. В Україні проти нього відкрито понад 50 кримінальних справ - за активну участь у знищенні тилового забезпечення української армії. Ще один колишній міністр оборони – Павло Лебедєв, - якого також розшукує військова прокуратура, оселився у окупованому Криму, очолює громадську організацію "Ми – Севастопольці" та є заступником президента російської спілки промисловців у Севастополі.



За матеріалами Інтернет-видань