Трьох полтавських військових нагородили орденом «За заслуги»

21.02.2017 Поділитися

Президент нагородив трьох військових з Полтавщини, що воювали в Афганістані, орденами «За заслуги» ІІІ ступеня. Про це йдеться на офіційному сайті гаранта.

У рамках відзначення Дня воїнів-афганців двоє мешканців Лубен та один полтавець отримали нагороди за проявлені під час виконання військового обов’язку героїзм та мужність, доручення до активного розвитку ветеранського руху, патріотичне виховання у молодіжному середовищі, небайдужу громадську діяльність.

Так, член Лубенської асоціації учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників АТО та ветеранів Афганістану Ігор Брижах та В’ячеслав Підтоптаний, голова громадської організації «Учасники бойових дій Шевченківського району м. Полтави» Володимир Корнійчук отримали свої відзнаки.

Віктор Карпенко