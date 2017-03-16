Туристичний путівник про Мазепу та Полтавську битву презентують завтра в Полтаві

16.03.2017 Поділитися





Туристичний путівник «Іван Мазепа та українське козацтво в Полтавській битві» представлять у Музеї історії Полтавської битви завтра, 17 березня. Під час презентації розробники путівника розкажуть про особливості видання, а науковці Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» проведуть екскурс у Полтавський період Великої Північної війни.

Презентація культурно-наукового проекту запланована до Дня народження гетьмана 20 березня.

Захід відбудеться 17 березня о 14:00 в Музеї історії Полтавської битви (вул. Шведська Могила, 32).