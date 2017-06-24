«Тут рай»: в мережі розповіли про «туристичний бум» на популярному курорті Криму

24.06.2017 Поділитися

В окупованому Криму в населеному пункті Щолкіно, який є відомим курортом, на пляжах – рай, туристів немає.

Про це в мікроблозі в «Twitter» повідомляють жителі анексованого півострову.

– Щолкіно, Татарка. Сьогодні тут рай... І завтра тут буде рай... Тут нога туриста практично не ступає... – зазначила користувач.

Вона також показала фото красивого, але порожнього пляжу.

Користувачі соцмережі прокоментували знімок, заявивши, що таке було в Криму в 1993-1994 роках.





Віктор Карпенко