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«Тут рай»: в мережі розповіли про «туристичний бум» на популярному курорті Криму

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«Тут рай»: в мережі розповіли про «туристичний бум» на популярному курорті Криму

В окупованому Криму в населеному пункті Щолкіно, який є відомим курортом, на пляжах – рай, туристів немає.

Про це в мікроблозі в «Twitter» повідомляють жителі анексованого півострову.

– Щолкіно, Татарка. Сьогодні тут рай... І завтра тут буде рай... Тут нога туриста практично не ступає... – зазначила користувач.

Вона також показала фото красивого, але порожнього пляжу.

Користувачі соцмережі прокоментували знімок, заявивши, що таке було в Криму в 1993-1994 роках.


Віктор Карпенко

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