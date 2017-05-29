У 22 рази більше вже горіли полтавські ліси цього року, ніж минулого

29.05.2017 Поділитися

Із початку 2017 року на Полтавщині сталося 22 пожежі в лісових масивах. Такі дані наводять в управлінні цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації.

У порівнянні з минулим роком у нашій області значно зросла кількість лісових пожеж. Остання сталася в Полтавському районі. Лісництва ліквідовували ці загоряння власними силами, але така тенденція викликає занепокоєння.

Наприклад, за минулий рік із січня по травень в управлінні зафіксували лише одну пожежу в лісах Полтавщини.

Нагадаємо, під Полтавою вчергове палає Макухівське сміттєзвалище. По прибуттю на виклик вогнеборцям довго не вдавалося загасити полум’я, а по завершенню над сміттєзвалищем піднявся сильний дим, через який мешканці Макухівки довго скаржилися на сильний сморід.

Пожежу вдалося ліквідувати лише через 10 годин після повідомлення про спалахи на смітнику. Наразі роботи по гасінню продовжуються. Травмованих та загиблих немає. Причину пожежі встановлюють.

Віктор Карпенко