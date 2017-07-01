У 3 рази впала українська аудиторія «ВКонтакте»

01.07.2017 Поділитися

Аудиторія російської соцмережі «ВКонтакте» в Україні становить 3 800 000 неунікальних візитів з комп'ютерів в день. До введення санкцій цей показник становив 9 800 000. Про це свідчать дані «SimilarWeb».

За даними статистики, падіння відвідуваності зупинилося на рівні 3 800 000 візитів в день. Аудиторія скоротилася на 61%, якщо порівнювати дані за квітень 2017 року і за перші 16 днів червня 2017 року.

У той же час відвідуваність соцмережі «Однокласники» впала на 64% – з 4 600 000 до 1 600 000 візитів в день.

Падіння відвідуваності інтернет-порталу «Уandex.ua» досягло 65% – з 5 900 000 до 2 000 000 візитів в день.

«Mail.ru» втратив 55% української аудиторії. Кількість щоденних візитів скоротилася з 4 900 000 до 2 200 000.

Статистика включає неунікальні візити з десктопів. Представлені дані враховують відвідувачів з України, які зайшли на заблокований інтернет-ресурс через VPN.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав указ який, зокрема, передбачає блокування доступу до російських соцмереж. Документ, який наказує блокування зазначених ресурсів українськими інтернет-провайдерами, вступив в силу 17 травня.

Віктор Карпенко