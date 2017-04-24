​У Диканьці поліція закрила незаконний гральний заклад

24.04.2017 Поділитися

Працівники поліції у Диканьці провели обшук та припинили діяльність закладу, в якому під прикриттям комп’ютерного клубу надавалися послуги у сфері забороненого грального бізнесу.

Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Полтавській області, під час обшуку правоохоронці вилучили гральне обладнання та документацію тощо. Зокрема, йдеться про 8 моніторів, 8 системних блоків, 8 комп’ютерних клавіатур, 8 комп’ютерних столів та 1 ноутбук. Усю техніку направили на експертизу.

За фактом надання послуг в сфері грального бізнесу відкриті кримінальні провадження. Організаторам незаконної діяльності загрожує штраф від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 16 до 64 млн. грн.) та конфіскація грального обладнання.