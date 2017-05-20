У дружини українського генерала-прикордонника розкішна нерухомість в Криму

20.05.2017 Поділитися

Дружина і дочка генерала, за інформацією журналіста, мають російські паспорти. Про це в «Facebook» написала журналіст Єлизавета Чіп. Керівник одного з п'яти регіональних управлінь Державної прикордонної служби – генерал-лейтенанта Сергія Косика. За декларацією за 2016 рік рухомого і нерухомого майна у генерала немає.

Однак його дружина – господиня квартири в анексування Севастополі вартістю в 3 млн 626 тис. руб. і вдома під Алуштою в 476 м кв. вартістю 15 млн 420 тис. руб. Звідки в 2013 році простий полковник Косик із з/п 5,5 тис. грн взяв гроші на будинок, не зрозуміло. Дружина тоді, як каже декларація, ніде не працювала.

– Генерал Косик і його дружина лукавлять, під словом« будинок »в декларації зник 4-поверховий готель на узбережжі. Orangе, судячи з усього, не припиняв своєї роботи з 2014 року. Нещодавно Ніна Косик продала це «нежитлова будівля» за 16 млн руб. І ось несподіванка, в договорі купівлі-продажу, який оприлюднив кримський блогер Олександр Таліпов, Ніна Косик фігурує як громадянка РФ, – йдеться в розслідуванні.

Судячи з реєстру Федеральної міграційної служби Росії, в 2014 році громадянкою країни-агресора стала не тільки дружина генерала Косика, але і його дочка – Анастасія. Інформація про можливе громадянство РФ самого генерала засекречена.

– Завершує це свято цинізму й жадібності той факт, що Ніна Косик працює разом із чоловіком у Прикордонній службі. Вона – відповідальний виконавець Клінічного санаторію Аркадія ДПСУ. З минулого року Ніну Володимирівну перевіряють люстраційні органи. Щиро сподіваюся, що видобута інформація вплине на результат. На відміну від дружини, генерал Косик перевірку вже пройшов. Успішно, – зазначила Чіп.

Повідомляється, що до анексії Криму служба генерала проходила виключно в Сімферопольському прикордонному загоні. Героїчне протистояння Косика «зеленим чоловічкам» керівництво ДПСУ оцінило. За рік він отримав 2 генеральських звання. Зараз у кулуарах обговорюється призначення Косика на посаду першого заступника Голови.

Віктор Карпенко