У двох найбільших річках Полтавщини заборонили купатися

04.07.2017 Поділитися

У трьох річках Полтавщини не можна купатися. До такого висновку прийшли лікарі Гадяцького підрозділи ГУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Так, були взяті проби і проведено лабораторний контроль якості води в річках Псел, Грунь і Хорол біля сіл Плешивець, Броварки, Бірки, Кр. Лука, Хитці та Петрівка-Роменська.

За санітарно-хімічними та токсикологічними показниками все в нормі, а ось мікробіологічні показники (лактозопозитивні кишкові палички – ЛКП) завищені в десятки разів.

Так, індекс ЛКП у р. Хорол становить 46 000 (в нормі – до 5 000), в річках Псел та Грунь – 110 000 (перевищення норми в 22 рази).

Тому в лабораторному центрі не рекомендують купатися у вищезазначених річках до поліпшення якості води.





Відділ моніторингу