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​У Глобиному шукатимуть нових перевізників

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​У Глобиному шукатимуть нових перевізників

Глобинська міськрада готує документи для проведення позачергового конкурсу на здійснення пасажирських перевезень на автобусних маршрутах №2, 4, 5, 7 загального користування .

Як повідомляє прес-служба міськради, проведення позачергового конкурсу викликано тим, що попередній перевізник – ТОВ "Агентство розвитку міста" з Кременчука – достроково припинив роботу на чотирьох вищевказаних маршрутах. Перед проведенням нового конкурсу потрібно оновити паспорти маршрутів і графіки руху громадського транспорту. На сьогодні виконком Глобинської міської ради своїм рішенням вже затвердив оновлений перелік зупинок, де висаджуватимуть та підбиратимуть пасажирів автобуси, які працюватимуть на маршрутах №2, 4, 5, 7.

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