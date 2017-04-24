​У Глобиному шукатимуть нових перевізників

24.04.2017 Поділитися

Глобинська міськрада готує документи для проведення позачергового конкурсу на здійснення пасажирських перевезень на автобусних маршрутах №2, 4, 5, 7 загального користування .

Як повідомляє прес-служба міськради, проведення позачергового конкурсу викликано тим, що попередній перевізник – ТОВ "Агентство розвитку міста" з Кременчука – достроково припинив роботу на чотирьох вищевказаних маршрутах. Перед проведенням нового конкурсу потрібно оновити паспорти маршрутів і графіки руху громадського транспорту. На сьогодні виконком Глобинської міської ради своїм рішенням вже затвердив оновлений перелік зупинок, де висаджуватимуть та підбиратимуть пасажирів автобуси, які працюватимуть на маршрутах №2, 4, 5, 7.