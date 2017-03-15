У Глобинській об’єднаній громаді створять ЦНАП

15.03.2017 Поділитися

У об’єднаній громаді Полтавщини планують створити ЦНАП.

Про це повідомили під час урочистого підписання меморандумів про співпрацю між представниками 12 об’єднаних територіальних громад(ОТГ)та компанією SKL International щодо створення в цих громадах центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Серед сторін-підписантів були і представники Полтавщини – Глобинська ОТГ, яка ще 24 січня цього року підписала меморандум із компанією SKL International щодо створення ЦНАП на власній території.

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода розповів про відмінності між такими установами при райдержадміністраціях та в ОТГ.

– Створені в об’єднаних громадах ЦНАПи повинні відрізнятися від тих, що вже працюють, скажімо, при райдержадміністраціях. Через те, що громади мають більш широкі власні повноваження там мають змогу якісно надавати не лише адміністративні, а й комунальні та інші послуги. Ці послуги можуть бути також доступнішими. Для цього в селах об’єднаних громад важливо створювати віддалені та мобільні робочі місця для фахівців ЦНАПів, залучати до надання послуг сільських старост, – додає він.

Окрім цього, у компанії SKLInternational зазначили, що в рамках меморандуму у цих 12 об’єднаних громадах до кінця року передбачається ремонт і обладнання Центрів адміністративних послуг, а також навчання відповідних фахівців та інформування населення про діяльність ЦНАПів.

Як відомо, компанія SKL International реалізує Початкову фазу проекту U-LEAD component 2 «Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування» у частині розбудови Центрів адміністративних послуг. U-LEAD є спільною програмою Європейського Союзу та його держав-членівс – Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції.

В планах проекту U-LEAD component 2 відкриття не менше 24 ЦНАПів в уже створених об’єднаних громадах до кінця 2017 року і до 600 центрів – до кінця 2020 року.

Загальний розмір фінансування складає 800 тисяч євро.

Довідково:

ЦНАП — державні установи з надання різноманітнихадміністративних послугза принципом «єдиного вікна» та «прозорого офісу». Створюються примісцевих радахз метою комфортності та протидії корупції в надані послугфізичнимтаюридичним особам. Можуть мати територіальні підрозділи для легшої доступності. Почали створюватися у 2013 на виконання «закону про адміністративні послуги». В деяких регіонах за ініціативою міськрад діяли уже в 2010 році. Станом на вересень 2014 року діють в 11регіонах(14 міст).

SKLInternational – шведсько-український проект децентралізації в Україні.

Відділ моніторингу