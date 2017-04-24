У Горішніх Плавнях виділили 400 тисяч гривень, щоб пільговики їздили на дачі за старою ціною

24.04.2017 Поділитися

На сесії міської ради в Горішніх Плавнях ухвалили рішення про виділення з міського бюджету перевізникам дотації в розмірі 400 тисяч гривень, аби для пільговиків не збільшували вартість проїзду до садово-городніх товариств.

Як повідомляє прес-служба міськради, перевізники були вимушені підвищити тариф на перевезення до дачних ділянок до 6,5 грн. Оскільки таке подорожчання серйозно може вдарити по кишенях пенсіонерів, міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков ініціював виділення дотаційних коштів перевізникам, аби ціна на проїзд для пільгових категорій населення залишилась на попередньому рівні – 5 гривень.