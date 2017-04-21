У Гватемалі місцеві жителі спалили заживо мера міста

21.04.2017 Поділитися

У Гватемалі стався надзвичайний випадок жорстокої розправи над чиновником невеликого містечка Консепсьон. Розгнівні містяни побили 43-річного градоначальника Базиліо Хуракана, облили бензином і підпалили. Про це інформує BBC News.

Повідомляється, що місцеві жителі, які брали участь в розправі, запідозрили політика в організації нападу на Лоренцо Секека, який звинуватив мера у фальсифікації і зажадав почати розслідування можливої корупції.

Напад на Базиліо Хуракана стався тоді, коли автомобілю, в якому знаходився мер Консепсьону разом зі своєю сім'єю, перегородив шлях інший транспортний засіб, з якого невідомі відкрили вогонь по політикові. В результаті 17-річна донька і 16-річна племінниця Хуракана померли від отриманих поранень, а сам градоначальник і четверо інших його родичів були поранені. Після цього на мера напав розгніваний натовп. Прибулі на місце поліцейські не встигли врятувати політика.

Варто зазначити, що в Гватемалі дуже високий рівень злочинності. Згідно зі статистичними даними торік в цій невеликій країні, в середньому відбувалося 15,5 вбивств на день.

За матеіралами http://www.gorod.lv