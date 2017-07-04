У Києві на хабарі затримали полковника реформованої поліції

04.07.2017 Поділитися

На хабарі в 75 тисяч гривень попався старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Києві. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, пише «MIGnews».

За отриманими даними, затримання проводили співробітники СБУ спільно зі столичною прокуратурою і внутрішньою безпекою Нацполіціі під час отримання другої частини хабара, а саме 50 тисяч гривень.

«Підполковник поліції вимагав від жителя Києва 75 тисяч гривень за не притягнення його до кримінальної відповідальності за фактом ДТП і закриття справи проти нього», – йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що в даний час правоохоронці продовжують проводити невідкладні слідчі дії. Також вирішується питання про оголошення затриманому підозри по ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Патрульний із Миколаєва, що наступив ногою на голову чоловікові, закутому в кайданки, вибачився перед потерпілим за свій учинок.