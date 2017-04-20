У Кобеляцькому районі через холод закрили школи

20.04.2017 Поділитися

Навчальний процес у всіх загальноосвітніх навчальних закладах Кобеляцького району буде призупинений з четверга 20 квітня, до понеділка 24 квітня.

Відповідне рішення ухвалили 19 квітня, під час засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Пов'язане воно з суттєвим погіршенням погодних умов, що призвели до різкого падіння температури.

Разом з тим під час засідання комісія ухвалила також посилити пожежну та техногенну безпеку на території Кобеляцького району та провести перевірку готовності споруд цивільного захисту.

Нагадаємо, у Миргороді відновили опалювальний сезон в школах, дитсадках та лікарнях міста.