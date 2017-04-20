У Кобеляцькому районі через холод закрили школи
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Навчальний процес у всіх загальноосвітніх навчальних закладах Кобеляцького району буде призупинений з четверга 20 квітня, до понеділка 24 квітня.
Відповідне рішення ухвалили 19 квітня, під час засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Пов'язане воно з суттєвим погіршенням погодних умов, що призвели до різкого падіння температури.
Разом з тим під час засідання комісія ухвалила також посилити пожежну та техногенну безпеку на території Кобеляцького району та провести перевірку готовності споруд цивільного захисту.
Нагадаємо, у Миргороді відновили опалювальний сезон в школах, дитсадках та лікарнях міста.