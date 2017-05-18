У Краматорську виготовили найпотужнішу в Україні вітроенергетичну установку

18.05.2017 Поділитися

На Краматорському підприємстві «Фурлендер Віндтехнолоджі» виготовили першу в Україні вітроенергетичну установку потужністю 3,2 МВт, повідомляє «Східний проект».

Вітроенергетична установка (ВЕУ) призначена для вітропарку «Причорноморський», який розташований на Миколаївщині. Раніше, підприємство виготовило і поставило для нього кілька вітроенергетичних установок меншої потужності – 2,5 МВт.

Вітропарк «Причорноморський» наймолодший – запущений в жовтні минулого року. Він розрахований на вироблення 30 МВт електроенергії, але можливо і розширення до 90 МВт. На даний момент загальна потужність вітроенергетичних установок парку становить 5 МВт.

Виробничий потенціал вітчизняних підприємств дозволяє виробляти більше 50% складових вітроенергетичної установки. У виробничому циклі виготовлення вітроенергетичних установок задіяні та інші підприємства Краматорська – ЕМСС, КЗТС, НКМЗ.

Віктор Карпенко