У Кременчуці реконструюють стадіон «Кредмаш»

08.02.2017 Поділитися

Кременчуцька влада планує відновити міський стадіон «Кредмаш».

Як стверджують у Кременчуцькій міській раді, на найближчій сесії буде оголошено рішення про виділення коштів на повну реконструкцію стадіону.

На сьогоднішній день уже готовий ескізний проект, на якому зображено загальний план реконструкції.

За ним планується суцільне трав’яне покриття і встановлення двох трибун із пластиковими сидіннями. Центральна трибуна матиме накриття.

Окрім цього, на стадіоні будуть облаштовані волейбольні майданчики та легкоатлетична доріжка.

Неподалік планується встановити парковку.

Олександр Гуцул