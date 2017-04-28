У Кременчуці відкривається фестиваль "Чумацький шлях"

28.04.2017 Поділитися

Сьогодні у Кременчуці стартує грандіозний захід – фестиваль "Чумацький шлях".

Фестивальне містечко розташовується поблизу літньої естради в парку культури та відпочинку "Придніпровський".

Заходи у рамках фестивалю розпочнуться о 15:00, коли запрацює святковий ярмарок. Офіційна ж церемонія відкриття запланована на 17:00. На кременчужан та гостей міста чекає низка цікавих заходів, як для дорослих, так і дітей.

Зокрема, в рамках фестивалю працюватиме дитяча анімація, а в творчій зоні фестивального містечка колектив дитячої міської бібліотеки проводитиме "народознавчі посиденьки". На відкритій концертній сцені виступлять міські художні колективи, а з 20:00 розпочнеться живий концерт гурту "White Band". По його завершенні для всіх бажаючих організатори передбачили дискотеку від ді-джея ProBass.