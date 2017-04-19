У Кременчуці заклали Алею пам'яті на честь загиблих в АТО

19.04.2017 Поділитися

Сьогодні в кременчуцькому парку «Ювілейний» заклали Алею пам’яті на честь земляків, які загинули в зоні АТО.

Як повідомляє прес-служба міськради, Алею пам’яті створили поблизу раніше встановленого меморіального знаку на честь загиблих бійців. Усього силами учасників АТО, членів їхніх родин, учнівською та студентською молоддю, а також представниками депутатського корпусу та виконавчих органів міської ради було висаджено 43 туї. Саме стільки кременчужан загинуло за період проведення бойових дій на сході України.

Дату закладання Алеї пам’яті обрали невипадково. Саме 19 квітня три роки тому в АТО загинув перший солдат із Кременчука – Дмитро Андрусенко. Після висадки кущів за всіма загиблими в парку відслужили панахиду.

Сергій Муренець