У Криму через аварію відключили Інтернет і стільниковий зв'язок

30.06.2017 Поділитися

Аварія на волоконно-оптичної лінії на ділянці Темрюк-Керч привела до перебоїв зі зв'язком та інтернетом в Криму.

Абонентам, які знаходяться в роумінгу «К-телеком» і «КТК Телеком», відключили Інтернет. Клієнтам більшості інших інтернет-провайдерів знизили швидкість. Крім того, в Криму не працює міжміський телефонний зв'язок.

На пошкоджену ділянку виїхали аварійні бригади. Відновити звёязок обіцяють вже до шостої вечора.

Такі відключення навряд можна назвати випадковими, якщо згадати вислів Путіна про те, що Інтернет – це проект ЦРУ та Міноборони США. Але не дивлячись на це, усі держустанови Росії продовжують користуватися всесвітнім павутинням.

Віктор Карпенко