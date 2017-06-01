У Кривому Розі вчителів привчають любити Україну в стилі КНДР

01.06.2017 Поділитися

За неналежний прояв патріотизму та національної свідомості відділ освіти одного з районів Кривого Рогу покарав директорів і вчителів загальноосвітніх закладів міста пояснювальними записками і доганами.

Такі дисциплінарні покарання відділ освіти виконкому Металургійної районної у місті ради виніс після перевірки освітніх установ у День вишиванки, 18 травня. На їх думку, заклади освіти продемонстрували «низький рівень національно-патріотичного виховання».

Голова Металургійної районної в місті ради Геннадій Шаповалов своїм розпорядженням «Про відзначення в Металургійному районі Дня вишиванки» від 16 травня рекомендував керівникам підприємств району усіх форм власності одягнення всіх працівників у національні сорочки або з елементами національного вбрання. Заклади освіти і культури повинні організувати «проведення тематичних заходів щодо виховання у дітей і молоді поваги до національних символів».

Дії були аргументовані «утвердженням національної свідомості і патріотизму, вшанування історії українського народу» до свята.

18 травня заступник начальника відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради Тетяна Дирда телефонограмою повідомила керівників загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів про «неспроможність виконання адміністрацією закладів розпоряджень виконкому та відділу освіти». Також у телефонограмі була вказівка директорам окремих шкіл надати пояснювальні записки, чому педколективи та учні недостатньо вбрані у вишиванки. Класних керівників, які недостатньо попрацювали над «патріотичним» виглядом учнів притягнути до дисциплінарної відповідальності. Окремим учителям винести догану.

Це викликало шквал критики освітян і Facebook-користувачів.

«А як вам, шановні одногрупники, отаке. Очі читають, а розум не сприймає. Як може бути подібне в європейській державі? І зверніть увагу на останній абзац та мову цієї писульки. Як не прикро це усвідомлювати, але вона народилася у ВІДДІЛІ ОСВІТИ. У тому відділі, який береться перевіряти учителів й оголошувати їм догани. Багато шестикласників напишуть грамотніше. Якщо мають хорошого вчителя», – пише у Facebook Ігор Лікарчук, український освітній діяч, директор Українського центру оцінювання якості освіти.

Реакція користувачів соцмережі на пост Лікарчука

Для ще більшого утвердження національної свідомості і патріотизму можна порадити криворізьким чиновникам із Металургійної районної в місті ради та відділу освіти переглянути відео «Воспитывая патриотические умы (ТВ КНДР)».