​У Лохвиці шукатимуть інвестора для реставрації унікальної єврейської синагоги

04.05.2017 Поділитися

Порожнє приміщення на вулиці Гоголя в центрі Лохвиці, в якому колись розміщувалася єврейська синагога, і яке є історичною пам’яткою міста, збираються реставрувати. Щоправда, коштів у міському бюджеті на це не має, тож мерія шукатиме зацікавленого інвестора.

За повідомленням прес-служби міської ради Лохвиці, наразі історична споруда вже передана в комунальну власність громади, а після реставрації її використовуватимуть як об’єкт соціально-культурного призначення. Однак не уточнюють, що мають на увазі.

Поки що небайдужі жителі міста спільними зусиллям привели в порядок внутрішні сходи, які ведуть на другий поверх будівлі та прибрали прилеглу до будівлі територію.

Колишня єврейська синагога була побудована в Лохвиці на гроші відомого місцевого мецената та підприємця Дунаєвського в кінці 19 на початку 20 століття. В той час у місті майже половину населення складали саме представники єврейської національності. За радянських часів колишній іудейський храм використовувався, як приміщення інкубатора.