У Лохвиці виявили лейкоз великої рогатої худоби

12.03.2017 Поділитися

У Лохвицькому районі виявили лейкоз великої рогатої худоби (ВРХ).

Про це повідомили під час засідання райдержадміністрації, ініціаторами якої стали представники протиепізоотичної комісії району.На розгляд комісії винесли питання щодо виявлення лейкозу великої рогатої худоби в Лохвицькому районі, та обговорили шляхи щодо усунення негативного впливу цього захворювання, на тварин та населення.Голова адміністрації Олександр Єсіков повідомив присутнім, що за результатами лабораторних досліджень Лохвицьке районне лабораторне відділення Гадячського МВПЛД виявило на території району лейкоз великої рогатої худоби. Це сталося в СВТ «Токарі» – керівник М. Бондар, Токарівської сільської ради. Відбори проб проводилися 26 лютого, та підтвердилися в результаті повторних аналізів 2 березня.

Начальник Лохвицького відділення держпроспоживслужби Олександр Іванина розповів про природу захворювання, негативний вплив на тварин та людей, також наголосив про заходи, які необхідно застосувати, щоб мінімізувати розповсюдження хвороби, та уникнути споживання зараженої продукції, зокрема молока, населенням району. «При пастеризації у 80 градусів вірус гине за 1 хвилину, а при кип’ятінні – миттєво» – зазначив Іванина. Він запропонував інформувати населення про обмеження вживання необробленого молока, та заборону СВТ «Токарі», продавати населенню таку продукцію. Як повідомляють представники СВТ «Токарі», вони поінформували комісію про виявлення хворих тварин.А молочна продукція вилучена із продажу.

На закінчення засідання комісії Єсіков оголосив про запровадження з 10 березня карантинних заходів в Токарівській сільській раді. Комісія також дала доручення всім необхідним відповідальним особам та службам району вжити необхідних заходів, щодо контролю за нерозповсюдженням хвороби, та контролем за якістю продукції, яку виробляє СВТ «Токарі».

Відділ моніторингу