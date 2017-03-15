У Миргороді подорожчав проїзд в маршрутках

15.03.2017 Поділитися

У Миргороді на Полтавщині підняли ціну на проїзд у громадському транспорті. На 1 грн вартість проїзду в автобусах зросте з 20 березня й становитиме 4 грн. Таке рішення ухвалили в міськвиконкомі після звернення перевізників. Ті обґрунтовують здорожчання проїзду зростанням вартості пального, запчастин, підвищенням мінімальної зарплати водіям і кондукторам і потребою зберегти маршрутні мережі.

Після зростання вартості проїзду, посиляться вимоги до технічного стану автобусів, їх чистоти, поведінки водіїв, дотримання графіка і маршрутів, заявив Сергій Соломаха, міський голова Миргорода.

Ціна на проїзд у Миргороді після підвищення зрівнялася з обласним центром.

Анна Черниш