У Миргороді відновили опалювальний сезон

19.04.2017 Поділитися

Міський голова Миргорода Сергій Соломаха підписав розпорядження про відновлення теплопостачання в закладах освіти та охорони здоров'я міста.

Як повідомляє прес-служба Миргородської міськради, відповідне розпорядження з'явилося через різке похолодання, яке за прогнозами синоптиків спостерігатиметься до кінця тижня. Середньодобова температура становитиме не вище +8 °С.

Згідно з документом, опалення шкіл, дитсадків та лікарень міста відновлять на три дні – з 18 по 21 квітня.

"Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою", - йдеться в розпорядженні мера Миргорода.

Нагадаємо, опалювальний сезон в місті офіційно закінчився 4 квітня. Кілька днів тому рішення про відновлення опалювального сезону ухвалили також в Кременчуці.