У місцевих прокуратурах Полтавщини відбулися семінари з питання додержання законів при виконанні судових рішень

30.03.2017 Поділитися

У Полтавській, Кременчуцькій та Кобеляцькій прокуратурах відбулися упродовж березня 2017 року семінари на тему: «Особливості та методика проведення перевірок під час здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян».

У навчально-методичних заходах взяли учать керівники 5 місцевих прокуратур області, також їх заступники та прокурори прокуратур, які відповідальні за роботу у вказаному напрямі. Також прийняли участь регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і представники Національної академії прокуратури України щодо відповідного напрямку.

Особливу увагу було на семінарах приділили питанням дотримання конституційних скарг громадян, які перебувають в установах попереднього ув’язнення, виконання покарань та на обліках в уповноважених органах пробації. Основну увагу приділили обговоренню методики проведення перевірок, а також функцію органів пробації, законність затримання осіб у адміністративному та кримінальному порядку.

В кінці заходу його учасники, як завжди, обмінювалися думками.

За матеріалом прес-служби прокуратури Полтавської області