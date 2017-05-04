У навчально-тренувальному центрі військ зв'язку ЗС України розпочалась підготовка фахівців-резервістів

04.05.2017 Поділитися

Військове протистояння російській агресії на Сході нашої держави поставило на передній план питання зміцнення боєздатності українського війська як шляхом технічного переоснащення, так і необхідністю створення кадрового потенціалу з метою поповнення чисельного складу частин та підрозділів у разі виникнення загрози відкритих бойових дій з боку російської сторони. З цією метою на базі навчально-тренувального центру військ зв'язку Збройних сил України розпочато підготовку спеціалістів за напрямками зв'язку з числа резервістів, тобто військовослужбовців запасу, які відслужили строкову службу або були призвані по мобілізації і по її закінченню були зараховані до кадрового резерву визначених військових частин.

Метою двотижневих зборів є удосконалення спеціалістами фахового рівня та професійних навичок шляхом проведення занять по закріпленню раніше набутих знань та навичок а також оволодіння зразками нової техніки та озброєння, яка сьогодні надходить до військ. До нинішньої каденції курсантів увійшли близько 50 осіб з числа запасників рядового та сержантського складу.

За словами заступника начальника навчально-тренувального центру по роботі з особовим складом підполковника Юрія Кривоноса, з початку нинішнього року наш навчальний заклад вже підготував для потреб ЗС України більше двох тисяч спеціалістів первинної ланки. Навчальний процес органічно поєднує вивчення усіх видів техніки та озброєння, але головний акцент спрямований на оволодіння новітніми зразками, зокрема модифікаціями радіостанцій «Харріс», «Моторола», станціями супутникового зв'язку тощо. І курсанти-резервісти, які вже мають певний досвід та базову підготовку, упродовж зборів отримують можливість якісно підвищити свій фаховий рівень….»

Навчальні програми максимально адаптовані для засвоєння спеціалістами різного рівня кваліфікації та складені з урахуванням бойового досвіду у зоні проведення АТО. Серед викладацько-інструкторського складу близько 60 відсотків є учасниками бойових дій на Донбасі.

Володимир Лазарєв