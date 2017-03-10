У Німеччині – не більше 15% від пенсії, в Україні – 125%. Скільки платять за комунальні послуги в різних країнах

10.03.2017 Поділитися

Видання «ГОРДОН» вивчило тарифи на житлово-комунальні послуги в різних містах світу і порівняло їх розміри з українськими платіжками.

У більшості країн ЄС витрати на оплату комунальних послуг не перевищують 20% від середньої зарплати.

В Україні оплата комунальних послуг обходиться в 40% від середньої зарплати по країні, в Латвії цей показник не перевищує 30%, а в Німеччині і США - не більше 10%. Видання "ГОРДОН" проаналізувало тарифи на комунальні послуги в провідних країнах Європи, а також в США, і порівняло їх з українськими реаліями. Розрахунки проводилися для двокімнатної квартири площею 50 м². Для більшої об'єктивності порівнюються не тільки тарифи, а й розмір середньої зарплати і пенсії в кожній країні.

Україна

Опалення: 76,71 грн за 1 м³

Газ: 6,879 грн за 1 м³

Водопостачання та водовідведення: 13,46 грн за 1 м³

Якщо сума платежів за комуналку перевищує 10-15% від сукупного місячного доходу сім'ї, то сім'я може претендувати на субсидію і оплачувати лише частину рахунку за комуналку.

Середня зарплата в Україні в січні 2017 року, за даними Держстату, становить 6000 грн, а середня пенсія в 2017 році повинна вийти на рівень 2000 Грн.

На комунальні платежі для двокімнатної квартири йде близько 2500 грн (40% від середньої зарплати, 125% від середньої пенсії).

Німеччина

Електроенергія: до € 0,3 (8,5 грн) за 1 кВт-год

Опалення: ціна дуже варіюється, в звичайний зимовий місяць тариф становить близько € 50 (1400 грн) в місяць, а при сильних морозах він може перевищувати € 100 (2800 грн) в місяць

Газ: € 0,6 (17 грн) за 1 м³

Водопостачання та водовідведення: до € 5 (140 грн) за 1 м³

У Німеччині, як і в інших європейських країнах, комунальні послуги надає безліч фірм, і мешканці можуть самі вибирати, з ким укладати контракт. Обслуговуючі компанії пропонують різні тарифи, тому єдиної вартості комунальних послуг не існує.

Середня зарплата в Німеччині становить близько € 3450 (99 тис. Грн) на місяць, однак після сплати податків і соціальних відрахувань середньостатистичний німець отримує € 2000-2400 (57-69 тис. Грн) на місяць. Середня пенсія в Німеччині становить близько € 1250 (36 тис. Грн).

В місяць на оплату комунальних послуг для двокімнатної квартири площею близько 50 м² німці витрачають в середньому € 150-200 (4300-5700 грн). Це не більше 10% від середньої зарплати і близько 15% від середньої пенсії.

Великобританія

Електроенергія: близько £ 0,12 (4 грн) за 1 кВт-год

Опалення: центрального опалення немає, в будинках і квартирах встановлені бойлери, за допомогою яких можна самостійно регулювати температуру

Газ: £ 0,5 (16 грн) за 1 м³

Водопостачання та водовідведення: £ 2,5 (82 грн) за 1 м³

Крім оплати звичайних комунальних послуг, британці платять ще один податок - Council Tax. Він залежить від місця проживання, кількості проживаючих і розміру житла. У різних регіонах його розмір може відрізнятися. Середня вартість становить близько £ 75 (2500 грн) в місяць, а за квартиру в центрі Лондона податок може перевищувати £ 2000 на місяць (66 тис. Грн). Гроші, отримані за рахунок цього податку, держава витрачає на прибирання вулиць, ремонт доріг, утримання поліцейських, пожежників та інше.

Середня зарплата в Великобританії складає близько £ 2500 (83 тис. Грн) на місяць. Визначити розмір середньої пенсії в Великобританії складно, оскільки вона розраховується індивідуально.

Всі британці отримують "державну пенсію" в розмірі £ 604 (20,1 тис. Грн) на місяць, а також "базову пенсію", яка нараховується залежно від вислуги років та розміру зарплати. Максимальна "базова пенсія" може досягати £ 620 (20,6 тис. Грн) на місяць, які додаються до "державної пенсії".

Оплата комунальних послуг жителям Великобританії обходиться як мінімум в £ 200 (6,6 тис. Грн). Це 8% від зарплати і більше 20% від середньої пенсії.

США

Електроенергія: в середньому $ 0,13 (3,5 грн) за 1 кВт-год

Опалення: в південних штатах опалення не передбачено, в північних регіонах в багатьох будинках використовується індивідуальне опалення

Газ: $ 0,4 (10,7 грн) за 1 м³

Водопостачання та водовідведення: близько $ 1 (27 грн) за 1 м³

У США тарифи за комунальні послуги ще більш різноманітні, оскільки в різних штатах нараховуються по-різному. Наприклад, в північних штатах взимку опалення буде коштувати близько $ 100 в місяць (2700 грн), а на півдні ця послуга взагалі не передбачена.

Замість квартплати американці також платять податок на нерухомість - близько 1% від вартості свого житла. Він сплачується раз на рік.

Середня зарплата в США складає близько $ 3300 (89 тис. Грн) на місяць, середня пенсія - $ одна тисяча триста тридцять п'ять (36 тис. Грн) на місяць.

Оплата комуналки за квартиру площею 50 м², в якій проживають дві людини, в США обійдеться в середньому в $ 200 (5400 грн) - 7% від зарплати і 15% від пенсії.

Латвія

Електроенергія: € 0,12 (3,4 грн) за 1 кВт-год

Опалення: € 0,4 (11,4 грн) за 1 м³

Газ: € 0,69 (19,71 грн) за 1 м³

Віктор Карпенко