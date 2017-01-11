У Полтаві асенізатори зливають нечистоти в Ворсклу

11.01.2017 Поділитися

У річку Ворскла в районі мікрорайону Левада вантажівки-асенізатори зливають нечистоти. Про це «Останній Бастіон» повідомив читач Ігор, надавши світлини з місця події.

За його словами, злив відбувається на в’їзді в місто з боку Харкова під мостом через Ворсклу. З фотодоказів стає зрозумілим, що йдеться про місце біля автозаправки «Marshal» перед поворотом на м-н Леваду.

– Буквально в 20-ти метрах от моста в прорубь опустили шланги, к которым подключаются и сливают г***но, – пише Ігор.

Свідок повідомляє, що звертав увагу поліції на виявлений факт правопорушення, але ті залишили цей факт поза увагою.

–На трассе встретил патруль – очно объяснил и тоже показал куда ехать – думаете что-то сделали?, – зазначив він.

У листі Ігор пояснив, що звертався також до міськради й обласної Держекоінспекції, але ті не вчинили жодних дій із припинення несанкціонованого забруднення річки.

Уважати публікацію офіційним зверненням до МВС, СБУ та прокуратури про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.242 КК України та ч.1 ст. 236 КК України.

Повідомити видання письмово про номер провадження у встановлений законом термін відповідно до ст. 214 КПК України.

Нагадаємо, раніше видання порушило проблему засмічення м-ну Левада твердими будівельними відходами. Вантажівки, що скидали сміття, за нашою інформацією, належали одному з екс-прокурорів Полтавської області.

У Держекоінспеції нас повідомили, що доручили інспекції у Полтавській області здійснити перевірку факту створення смітників та забруднення території.