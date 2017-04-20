У Полтаві готові відмовитися від будівництва льодового палацу, якщо люди будуть проти

20.04.2017 Поділитися

Голова Полтавської ОДА Валерій Головко прокоментував можливе будівництво Льодового палацу на території Прирічкового парку в Полтаві. За словами керівника області, якщо громадськість буде проти цього будівництва, то його не буде.

Як повідомляє прес-служба Полтавської ОДА, зміни цільового призначення землі, на якій планується збудувати льодовий палац, не передбачається. Тож чутки про те, що там пізніше з'явиться торговий центр і кіоски, не відповідають дійсності.

"Якщо на ділянці, на якій має проходити будівництво, буде «червона лінія», і це означатиме, що воно порушує норми чинного законодавства, то палацу там не буде", - зазначив голова ОДА.

За словами Валерія Головка, наразі перш за все йдеться про благоустрій території та створення умов для дозвілля полтавців.

"Льодовий палац також передбачає оздоблення території навколо. Це і доріжки, і клумби. Втім, якщо громада Полтави вважає, що це – недоцільно, то ми відмовимося від цієї ідеї", - наголосив голова ОДА.

Нині чимало громадських активістів Полтави виступають проти будівництва льодового палацу на території найбільшої зеленої зони міста, адже, за їхніми словами, вона є рекреаційною.