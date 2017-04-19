У Полтаві на маршрутах курсують «ліві» автобуси

19.04.2017 Поділитися

У Полтаві провели перевірку міських автобусних маршрутів загального користування, яка показала, що пасажирів возять нічийні автобуси.

Як повідомляє прес-служба міської ради, перевірку провели представники ТОВ "Трек Сервіс Контроль". Зокрема, було виявлено транспортні засоби, які не належать жодному з перевізників й не мають відповідних дозвільних документів. Автобуси-нелегали без конкурсу розподілили між собою маршрути, не дотримуються жодних графіків руху та самовільно встановили ціну проїзду в розмірі 3 гривень.

Окрім того, в салонах таких нічийних автобусів відсутня будь-яка інформація про перевізника, а зовнішній вигляд транспортних засобів не відповідає нормам.

Через появу перевізників-нелегалів полтавський міський голова Олександр Мамай доручив створити комісії, яка з‘ясує цю ситуацію.Її очолить заступник мера Андрій Лямін.