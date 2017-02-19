У Полтаві оприлюднили рейтинги шкіл

19.02.2017 Поділитися

У Полтаві був складений рейтинг міських шкіл за результатами олімпіад, які відбулися восени 2016 року.

За результатами II (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стало відомо, що багато полтавських учбових закладів значно піднялися у рейтингу, а саме школи № 27, 7, 20 (на 9 рядків) та навчально-виховний комплекс № 16, гімназія № 21, школа № 4 (на 7 рядків), порівняно з минулим роком. Також у Полтаві не було виявлено шкіл, учні яких не брали участь в олімпіадах або не отримали жодного диплому.

Лідируючими у списку наразі є ліцей №1, гімназії № 6, 17 та 33. Рейтинг було складено не тільки за результатами олімпіад 2016 року, а також за підсумками ЗНО.

Найвище у таблиці стоїть школа, учні якої здобули найбільше дипломів I ступеню. Нижче розміщені школи із найбільшою кількістю дипломів II ступеню, ще нижче — III ступеню.

Полтавська обласна рада повідомила, що переможці міських, обласних і всеукраїнських олімпіад та МАН отримають винагороду розміром від 600 до 2500 гривень. Вчителям, які їх підготували, буде виплачена премія на суму від 1500 до 7500 гривень.

Нагадаємо, що серед учнів, які брали участь в олімпіадах, оголосили 5 учасників, що здобули призові місця одразу у чотирьох змаганнях.

Відділ моніторингу