У Полтаві перекрили дороги на Леваді та Подолі через змагання з тріатлону

03.06.2017 Поділитися

Цими вихідними у Полтаві проходять змагання з тріатлону. У місті такий захід відбувається вперше, говорять організатори.

Учасники пропливуть Ворсклою 750 м, проїдуть на вело 20 км та пробіжать 5 км. Участь у змаганнях, як у такому масштабі в місті відбуваються вперше, беруть чимало відомих полтавців.



Фото: маршрут тріатлону

Довідково: Тріатлон — олімпійський вид спорту, який включає у себе три складові: плавання, їзду на велосипеді та біг. Існує кілька видів тріатлону: Суперспринт: плавання — 300 м, велогонка — 8 км та біг — 2 км; Короткі дистанції (спринт): плавання — 750 м, велогонка — 20 км та крос — 5 км; Міжнародний чи Олімпійський: плавання — 1500 м, велогонка — 40 км та біг — 10 км; «Напівзалізна людина»: плавання — 1,9 км, велогонка — 90 км та біг — 21 км; «Залізна людина» (англ. Ironman): плавання — 3,8 км, велогонка — 180 км та біг — 42 км (марафонська дистанція).



Фото: старт маршруту (район Левада)

Віктор Карпенко