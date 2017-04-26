​У Полтаві почали зводити багатоповерхівку для учасників АТО

26.04.2017 Поділитися

У Полтаві на вулиці Марії Башкирцевої, що в мікрорайоні Браїлки, почалися роботи з будівництва багатоповерхівки для учасників АТО. Згідно з планом, у будинку для тих, хто брав участь у бойових діях на сході країни, передбачено 120 зі 180 квартир.

Як йдеться в сюжеті телеканалу ІРТ, будинок зводиться за рахунок співфінансування у відношенні 50:50 з місцевого бюджету та власних коштів учасників АТО, які на сьогодні потребують власного житла. Квадратний метр для цієї категорії жителів коштуватиме в новобудові 3,5 тисячі гривень.

Це буде сучасна багатоповерхівка з покращеним плануванням. До того ж її обладнають згідно з вимогами для людей з особливими потребами.

На прибудинковій території висадять алеї, встановлять ліхтарі, а згодом планують відкрити неподалік, на базі ЗОШ №13, дитячий садочок.

На виконання Програми забезпечення житлом міська влада виділила 12 мільйонів гривень. Завершити будівництво багатоповерхівки планують до кінця цього року.