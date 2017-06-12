У Полтаві поліція покриває забудовника, який віджимає сусідню територію

12.06.2017 Поділитися

Компанія «Новос Девелопмент», що добудовує ЖК «Кадетський» у центрі Полтави, почала незаконно зносити огорожу сусіднього будинку під наглядом поліції. Робітники «Новос Девелопмент», які незабаром здаватимуть в експлуатацію багатоповерхівку по вул. Ляхова, 10, сьогодні демонтували огорожу будинку по вул. Ляхова, 12А. Мешканці постраждалого будинку викликали поліцію, однак та не зупинила дій забудовника.

Керівник ОСББ Ляхова, 12А, Геннадій Бурлака зазначив, що на виклик працівники поліції приїхали, але діям робітників, що зносили огорожу, не перешкоджали. Аргументували це тим, що «не можуть вплинути на забудовника».

Видання пов’язує такі дії правоохоронців із продовженням тиску на головного редактора Геннадія Сікалова, який мешкає в будинку по Ляхова, 12А. У 2015 році правоохоронці вже прикривали забудовника, коли той намагався залишити жильців будинку по Ляхова, 12А, без прибудинкової території.

Зазначимо, мешканці будинку по Ляхова, 12А, мають 2 рішення суду, якими визнано заборону забудови й втручання на їх прибудинкову територію.

Раніше видання повідомляло, що поліція своєю бездіяльністю в розслідуванні кримінальних справ провокує новий кривавий конфлікт у центрі Полтави.