У Полтаві презентували виставку Володимира Короткова
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У Полтаві відбулося відкриття виставки світлин «Полтавські віддзеркалення».
Автор експозиції описав тематику фоторобіт та речі, які його надихнули.
– Виставка присвячена природі Полтавщини. У своїх роботах я втілив побачене на власні очі- красу краєвидів таку, яка вона є, без ретельного редагування у фотошопі. Ці світлини відносяться до циклу «Красуня міст українських», – розповів Володимир Коротков.
На них зображені пейзажі Ворскли, птахи, дерева. Глядачу помітно, що фотограф віддає перевагу сонячній погоді.
Виставку проведено у бібліотеці імені Котляревського. На заході були присутні близько 25 учасників.