У Полтаві презентували виставку Володимира Короткова

15.02.2017 Поділитися

У Полтаві відбулося відкриття виставки світлин «Полтавські віддзеркалення».

Автор експозиції описав тематику фоторобіт та речі, які його надихнули.

– Виставка присвячена природі Полтавщини. У своїх роботах я втілив побачене на власні очі- красу краєвидів таку, яка вона є, без ретельного редагування у фотошопі. Ці світлини відносяться до циклу «Красуня міст українських», – розповів Володимир Коротков.

На них зображені пейзажі Ворскли, птахи, дерева. Глядачу помітно, що фотограф віддає перевагу сонячній погоді.

Виставку проведено у бібліотеці імені Котляревського. На заході були присутні близько 25 учасників.