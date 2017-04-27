У Полтаві релігійна організація примусово утримувала понад 40 людей

27.04.2017 Поділитися

Поліція та прокуратура викрили в Полтаві незаконну діяльність громадської релігійної організації «Нове покоління», представники якої викрадали та примусово утримували в приміщенні понад 40 громадян.

Як повідомив речник ГУ Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв, керував організацією 39-річний пастор Олег Пурімов.

Під час проведення оперативно-слідчих заходів виявилося, що дозвільні документи на здійснення благодійної діяльності у представників релігійної організації були відсутні.

Згідно з офіційними даними, викрита на злочині організація займалася реабілітацією (медичним або психотерапевтичним лікуванням) осіб, схильних до наркотичної, алкогольної та ігрової залежності. Однак насправді незаконно позбавляла волі потерпілих на замовлення їхніх родичів.

За словами начальник поліції Полтавщини Олега Беха, після отримання коштів від замовників, працівники цього релігійного закладу прибували до місця перебування потерпілих, представлялися працівниками поліції та доставляли людей до місця примусового утримування, в тому числі застосовуючи силу.

"Доставлені особи утримувалися без їхньої добровільної згоди в неналежних умовах та отримували неналежний раціон харчування. За свідченнями потерпілих, над ними знущалися та били. Їм категорично заборонялося залишати територію закладу. Доступ до спілкування із зовнішнім світом був заборонений. Заборонялося користуватися навіть засобами зв’язку. А за порушення розпорядку людей карали", - зазначив Олег Бех.

За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження.