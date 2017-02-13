У Полтаві розпочалась хвиля профорієнтаційних заходів

13.02.2017 Поділитися

У Полтаві почали проводити профорієнтаційні заходи серед учнів та студентів міста.

Цього тижня, спеціалістами Полтавського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було розпочато хвилю заходів серед учнів та студентів міста.

Першим етапом стало проведення роз’яснювальних робіт у школах-інтернатах.

Так, останніми із вибором майбутніх професій ознайомили випускників спеціалізованої школи-інтернату № 2. Вони відвідали коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Кондратюка.

У рамках програми передбачено ознайомлення майбутніх абітурієнтів з обласними вузами та їх функціонуванням.

Як запевняють представники центру сім’ї та молоді, такі заходи допоможуть області зберегти потік майбутніх спеціалістів. Протягом поточного місяця планується провести ознайомлення ще в ряді навчальних закладів міста.