У Полтаві транслюватимуть Міжнародний фестиваль фантастичного кіно
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Поціновувачі фільмів Рідлі Скотта і Стенлі Кубрика можуть радіти – наприкінці лютого в Полтаві стартують покази наймасштабнішого міжнародного фестивалю фантастичного короткого метра «BEST SCI FI».
До програми фестивалю увійшли кращі фантастичні фільми з Іспанії, США, Франції, Ізраїлю та Хорватії.
Пригоди в часі, космічні подорожі, зустріч з позаземними цивілізаціями, штучний інтелект і майбутнє Землі – все це і багато іншого чекає на відвідувачів фестивалю.
Фільми можна буде побачити з 23 лютого у кінотеатрі «Мультиплекс» у ТРЦ Екватор. Стрічки демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами.
Крім України, фестиваль відбудеться у Польщі, Литві, Іспанії, Швейцарії, Мексиці, Білорусі, Казахстані, Молдові, Росії, Уругваї, Ефіопії, Південній Африці тощо.
Як інформаційний партнер фестивалю«ОБ» починає анонсувати фільми з програми показу з трейлерами та коротким описом.
Програма фестивалю:
№1 ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ, Іспанія, 2015, 15’
Андреа в пастці часового циклу. Що робити, як вирватися з цього замкнутого нескінченного кола?!