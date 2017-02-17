У Полтаві транслюватимуть Міжнародний фестиваль фантастичного кіно

17.02.2017 Поділитися

Поціновувачі фільмів Рідлі Скотта і Стенлі Кубрика можуть радіти – наприкінці лютого в Полтаві стартують покази наймасштабнішого міжнародного фестивалю фантастичного короткого метра «BEST SCI FI».

До програми фестивалю увійшли кращі фантастичні фільми з Іспанії, США, Франції, Ізраїлю та Хорватії.

Пригоди в часі, космічні подорожі, зустріч з позаземними цивілізаціями, штучний інтелект і майбутнє Землі – все це і багато іншого чекає на відвідувачів фестивалю.

Фільми можна буде побачити з 23 лютого у кінотеатрі «Мультиплекс» у ТРЦ Екватор. Стрічки демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Крім України, фестиваль відбудеться у Польщі, Литві, Іспанії, Швейцарії, Мексиці, Білорусі, Казахстані, Молдові, Росії, Уругваї, Ефіопії, Південній Африці тощо.

Як інформаційний партнер фестивалю«ОБ» починає анонсувати фільми з програми показу з трейлерами та коротким описом.

Програма фестивалю:

№1 ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ, Іспанія, 2015, 15’

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