У Полтаві відкрили книжкову виставку про Героїв Крут

23.01.2017 Поділитися

Книжкову експозицію, що присвячена роковинам загибелі молодих бійців під Крутами відкрили в Полтаві.

У Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського почала діяти книжкова експозиція «Юні оборонці Батьківщини», яка приурочена пам’яті загиблих під станцією Крути студентам-героям.

Як стверджують працівники закладу, 95 річниця з дати бою не могла залишитися поза увагою і в бібліотеці.

Книжкова експозиція містить не тільки наукові дослідження й публікації в періодичних виданнях за темою, а також поетичні збірки, присвячені цій події.

Виставка розташовується у відділі обслуговування читачів і буде діяти до 29 січня. Її підготувала бібліотекар першої категорії Юлія Горюн.

Олександр Гуцул