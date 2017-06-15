У Полтаві відкрили виставку японського мистецтва

15.06.2017 Поділитися

До 25-річчя встановлення дипвідносин України та Японії у Полтаві презентували фотовиставку про японське мистецтво.

Фотовиставка відображає унікальне поєднання традиційного і сучасного японського мистецтва.

Експозиція представлена в Полтавському обласному краєзнавчому музеї у фойє. Ознайомитися зі світлинами може кожен охочий.

Зазначимо, що Японія розпочала процес скасування віз для українців. Про строки поки говорити зарано, але в МЗС працюють над тим, щоб на олімпійські ігри в Токіо (2020) українські громадяни вже могли їхати без віз.

Довідково: Украї́нсько-японські відносини були офіційно започатковані 1992 року. Перші ж контакти між українцями і японцями мали місце на теренах Сибіру та Примор'я починаючи з 18 століття. Через тривалу залежність України від Росії, до кінця 20 століття, відносини між обома народами визначалися ступенем розвитку японсько-російських міждержавних відносини. 1991 року Японія визнала незалежність України і встановила міждержавні відносини.

Віктор Карпенко