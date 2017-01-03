У полтавській дитячій міській лікарні з’явився Буккросинг

03.01.2017 Поділитися

В ігровій кімнаті онкогематологічного відділення Полтавської дитячої міської клінічної лікарні відкрилась Поличка Буккроссингу.

Бібліотекарі відділу обліку користувачів передали дітям , які лікуються у відділенні, та їх батькам більше 60 книг, що були принесені користувачами та співробітниками Бібліотеки на Полицю Буккроссингу.

За словами заступника директора з інформаційних технологій обласної бібліотеки Людмила Власенко, лікарня сама звернулася до читального закладу за допомогою.

– Ця ініціатива має свою перспективу. Ми просто не могли не долучитися до цього заходу. Але на цьому зупинятися не збираємося. Оскільки, 60 книжок – це недостатньо для дітей, яким потрібно всебічно розвиватися – зазначає бібліотекарка.

У бібліотеці також просять полтавців долучитися до цієї акції, оскільки є нагальна потреба у дитячій літературі загалом.