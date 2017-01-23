У полтавській Медакадемії проведуть День відкритих дверей

23.01.2017 Поділитися

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» запрошує абітурієнтів на День відкритих дверей, який відбудеться 4 лютого за адресою: вул. Шевченка, 23.

У рамках заходу відбудеться проведення екскурсій по кафедрам вишу та бібліотеці. Після – зустріч ректора та адміністрації академії, представників приймальної комісії зі вступниками у ході якої, абітурієнти отримають необхідну інформацію щодо напрямів підготовки, факультетів, а також ознайомляться з умовами та правилами прийому до вишу.

За бажанням вступників також пройде ознайомлювальна екскурсія до медичного коледжу ВДНЗУ «УМСА».

Серед полтавських ВНЗ, Медакадемія посідає 3 місце, поступаючись Кременчуцькому НУ імені Остроградського та ПолтНТУ імені Кондратюка. У загальнодержавному рейтингу – 80 місце. А у списках «Україна-200» - 54 місце.