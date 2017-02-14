У Полтавській райдержадміністрації відпрацювали механізм надання ділянок військовим

14.02.2017 Поділитися

У Полтавському районі відпрацьовано механізм надання земельних ділянок під заміське будівництво для учасників війни на Сході України.

Даний план був запропонований головою РДА. Як стверджують у райдержадміністрації, з питанням про надання землі учаснику війни слід звертатися до Управління Держгеокадастру в Полтавській області. Після цього, з метою переведення земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення на землі рекреації, військовий або його родина мають звернутися до районної адміністрації для розробки та отримання детального плану.

Нагадаємо, що раніше земельні ділянки моглинадаватися військовослужбовцям у власність в межах норм безоплатної приватизації, визначених статтею 121 Земельного кодексу України, а саме у таких розмірах:

для ведення садівництва — не більше 0,12 га;

для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 га;

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10 га;

для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара.

Відділ моніторингу