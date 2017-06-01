У Раді готують законопроект про відповідальність за джинсу в ЗМІ

01.06.2017 Поділитися

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар розробляє законопроект про відповідальність за джинсу в ЗМІ.

За її словами джинса поки ще сприймається як «нечесні, але існуючі правила гри». Також вона хоче протягнути законопроект, у якому чіткіше визначалось би поняття самої джинси.

– Працюємо над законопроектом, в якому було б чітке визначення джинси, щоб за це можна було б притягнути до відповідальності. Тому що коли чую на радіо поруч з новиною про загибель наших військових щось типу «доведені унікальні здібності горілки такої-то», стає соромно, – сказала Сюмар.

Раніше до Верховної Ради внесли законопроект про українізацію ЗМІ в країні. Депутати хочуть зобов'язати друковану пресу публікувати 50% контенту українською мовою.

Відділ моніторингу