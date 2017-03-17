У Раді зняли на відео, як власник WOG «керує» нардепами (відео)

17.03.2017 Поділитися

Нардеп Бандуров під керівництвом Івахіва голосує за Довгого і Москаленко.

У залі засідань Верховної Ради України було знято на відео, як власник WOG і негласний бенефіціар скандального будівництва на Мечникова Степан Івахів ляльководи нардепами. Про це повідомляють журналісти «Стоп Корупції».

За даними ЗМІ, зараз у WOG – серйозні проблеми, борги на мільярд, суди і кримінальні справи.

Саме тому ніхто з фінансово-промислової групи не бажає визнавати, що є власником горе-будівництва в центрі Києва, так як можуть накласти арешт на об'єкт. У цьому контексті скандальне будівництво на Мечникова – один з основних активів групи.

«У нього вже вклали стільки грошей, що кинути цю затію собі дорожче, але і продовжувати не дуже комфортно – активісти, журналісти і постраждалі жителі навколишніх будинків не дають до кінця реалізувати «делюгу».

Плюс хабара чиновникам. Впливають на нас усіх, як можуть. Зараз забудовники, які хочуть поліпшити своє матеріальне становище на 72 тисячі гривень за рахунок мене і 82-річного академіка Казимира Проценко, будинок якого постраждав, «фігачать» хмарочоси з потроєною силою. Все це легко пояснюється.

Середня вартість квартири в ЖК Signature, якщо його не дай Бог таки добудують, становитиме приблизно $ 1 млн (будуть і набагато дорожче, але дешевше – навряд чи). А таких квартир там на цілих 24 поверху», – йдеться в повідомленні.

Віктор Карпенко