​У трьох містах на Полтавщині вперше відбудуться фестивалі вуличної музики

24.04.2017 Поділитися

20 травня у Полтаві, Гадячі та Лохвиці пройдуть Дні вуличної музики. Професійні виконавці, аматори та будь-хто, хто вміє грати на музичних інструментах, можуть вийти на вулицю та долучитися до фестивалю.

У Полтаві свято триватиме з 12:00 до 22:00 на вулиці Соборності. Очікується, що в ньому візьмуть участь музиканти, які грають джаз, інді-рок, класичну та етнічну музику, фолк. Також можлива поява хіп-хоперів, кавер-бендів, вокальних бендів та музикантів, які грають в акустиці. У Лохвиці День вуличної музики проходитиму в парку Перемоги теж з 12:00 до 22:00. У Гадячі музичне свято триватиме з 8:00 до 23:00

День вуличної музики – це некомерційний проект, що організовується силами небайдужих людей та організацій по всій Україні, які люблять музику, веселий настрій і своє місто.